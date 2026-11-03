Rick Macci ne manque jamais une occasion de commenter l’actualité du tennis sur son compte X, où il partage régulièrement ses analyses et ses prédictions sur l’avenir du circuit.
Après le couronnement d’Alexander Zverev en tant que numéro un mondial, le célèbre entraîneur américain s’est une nouvelle fois exprimé sur la hiérarchie du tennis masculin et sur ce qui pourrait nous attendre en 2027.
Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent les débats depuis plusieurs saisons, Macci estime que l’Allemand pourrait enfin franchir un cap supplémentaire l’année prochaine et venir véritablement bousculer les deux hommes, au point de former un nouveau « Big 3 ».
« Federer, Nadal et Djokovic formaient autrefois le « BIG 3 ». Aujourd’hui, Alcaraz et Sinner constituent toujours le « BIG 2 », et peut‐être que Zverev les rejoindra l’année prochaine pour passer un cap. Le niveau global de talent de Carlos et Jannik, qu’il s’agisse de la frappe de balle ou de leur capacité à rester concentrés sous une pression extrême, est toujours, et cela a été prouvé, à des années‐lumière de celui de tous les joueurs qui se trouvent dans leur rétroviseur. S’ils sont tous deux en bonne santé, attendez‐vous à ce que le « magicien espagnol » et le « lance‐flammes italien » s’affrontent très probablement dans chaque tournoi du Grand Chelem en 2027 et, comme toujours, offrent des moments de télévision incontournables. »
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 12:40