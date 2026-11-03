Rick Macci ne manque jamais une occa­sion de commenter l’ac­tua­lité du tennis sur son compte X, où il partage régu­liè­re­ment ses analyses et ses prédic­tions sur l’avenir du circuit.

Après le couron­ne­ment d’Alexander Zverev en tant que numéro un mondial, le célèbre entraî­neur améri­cain s’est une nouvelle fois exprimé sur la hiérar­chie du tennis masculin et sur ce qui pour­rait nous attendre en 2027.

Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent les débats depuis plusieurs saisons, Macci estime que l’Allemand pour­rait enfin fran­chir un cap supplé­men­taire l’année prochaine et venir véri­ta­ble­ment bous­culer les deux hommes, au point de former un nouveau « Big 3 ».

Fed Rafa and Joker were the BIG 3. Now it is still Alcaraz and Sinner as the BIG 2 and maybe Zverev joining next year and brea­king thru.The overall talent level of Carlos and Jannik from ball stri­king to mental lock­down mode under extreme pres­sure and proven is still miles ahead… — Rick Macci (@RickMacci) November 3, 2026

« Federer, Nadal et Djokovic formaient autre­fois le « BIG 3 ». Aujourd’hui, Alcaraz et Sinner consti­tuent toujours le « BIG 2 », et peut‐être que Zverev les rejoindra l’année prochaine pour passer un cap. Le niveau global de talent de Carlos et Jannik, qu’il s’agisse de la frappe de balle ou de leur capa­cité à rester concen­trés sous une pres­sion extrême, est toujours, et cela a été prouvé, à des années‐lumière de celui de tous les joueurs qui se trouvent dans leur rétro­vi­seur. S’ils sont tous deux en bonne santé, attendez‐vous à ce que le « magi­cien espa­gnol » et le « lance‐flammes italien » s’affrontent très proba­ble­ment dans chaque tournoi du Grand Chelem en 2027 et, comme toujours, offrent des moments de télé­vi­sion incontournables. »