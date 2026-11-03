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Rick Macci voit l’avenir : « Federer, Nadal et Djokovic formaient autre­fois le fameux Big 3. Aujourd’hui, Alcaraz et Sinner consti­tuent toujours le Big 2, et peut‐être que Zverev les rejoindra l’année prochaine »

Par
Antoine Trupiano
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Rick Macci ne manque jamais une occa­sion de commenter l’ac­tua­lité du tennis sur son compte X, où il partage régu­liè­re­ment ses analyses et ses prédic­tions sur l’avenir du circuit.

Après le couron­ne­ment d’Alexander Zverev en tant que numéro un mondial, le célèbre entraî­neur améri­cain s’est une nouvelle fois exprimé sur la hiérar­chie du tennis masculin et sur ce qui pour­rait nous attendre en 2027.

Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dominent les débats depuis plusieurs saisons, Macci estime que l’Allemand pour­rait enfin fran­chir un cap supplé­men­taire l’année prochaine et venir véri­ta­ble­ment bous­culer les deux hommes, au point de former un nouveau « Big 3 ».

« Federer, Nadal et Djokovic formaient autre­fois le « BIG 3 ». Aujourd’hui, Alcaraz et Sinner consti­tuent toujours le « BIG 2 », et peut‐être que Zverev les rejoindra l’année prochaine pour passer un cap. Le niveau global de talent de Carlos et Jannik, qu’il s’agisse de la frappe de balle ou de leur capa­cité à rester concen­trés sous une pres­sion extrême, est toujours, et cela a été prouvé, à des années‐lumière de celui de tous les joueurs qui se trouvent dans leur rétro­vi­seur. S’ils sont tous deux en bonne santé, attendez‐vous à ce que le « magi­cien espa­gnol » et le « lance‐flammes italien » s’affrontent très proba­ble­ment dans chaque tournoi du Grand Chelem en 2027 et, comme toujours, offrent des moments de télé­vi­sion incontournables. »

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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