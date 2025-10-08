AccueilATPRick Macci : "Zverev prétend que les directeurs de tournois favorisent Alcaraz...
Rick Macci : « Zverev prétend que les direc­teurs de tour­nois favo­risent Alcaraz et Sinner. C’est telle­ment petit »

Par Thomas S

Alexander Zverev ne s’est pas fait que des amis en décla­rant que les direc­teurs du tour­nois ralen­tis­saient volon­tai­re­ment la surface des courts pour favo­riser Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Déjà vive­ment critiqué par l’an­cienne joueuse austra­lienne, Rennae Stubbs, l’Allemand s’est égale­ment attiré les foudres de l’illustre entraî­neur améri­cain, Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick. 

« Zverev et d’autres prétendent que les direc­teurs ajustent la vitesse des courts pour favo­riser Alcaraz/Sinner. C’est telle­ment petit, car ils sont d’un autre niveau. Il suffit de s’amé­liorer sur n’im­porte quelle vitesse de court pour que cela n’ait pas d’im­por­tance. D’accord », a écrit Macci, visi­ble­ment irrité par les propos du 3e joueur mondial. 

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 16:06

