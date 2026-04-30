Grigor Dimitrov traverse une vraie crise.

En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, il menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare vit une première partie de saison 2026 extrê­me­ment compliquée.

Battu au premier tour à Madrid par le jeune qualifié para­guayen Adolfo Daniel Vallejo (96e mondial), le joueur de 34 ans a décidé de parti­ciper au Challenger d’Aix en Provence où il été dominé dès son entrée en lice par l’Espagnol de 26 ans Pol Martin Tiffon (312e joueur mondial !) : 6–3, 6–4.

« Pol Martin Tiffon est un bon joueur de terre. Mais 3 et 4 à Dimitrov, je préfère ne rien dire….. pauvre Bulgare », a commenté Romain Next Gen, bien connu des fans (33 000 sur Twitter) pour son exper­tise des circuits secon­daires et des joueurs en devenir.

Pol Martin Tiffon 🇪🇸 est un bon joueur de terre.



Mais 3 et 4 a Dimitrov, je préfère ne rien dire….. pauvre bulgare pic.twitter.com/4nJ7jlaPYw — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) April 29, 2026

À bientôt 35 ans (il les aura le 16 mai prochain), Grigor Dimitrov occupe le 137e rang mondial…