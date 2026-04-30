Grigor Dimitrov traverse une vraie crise.
En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, il menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchirure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette blessure, le Bulgare vit une première partie de saison 2026 extrêmement compliquée.
Battu au premier tour à Madrid par le jeune qualifié paraguayen Adolfo Daniel Vallejo (96e mondial), le joueur de 34 ans a décidé de participer au Challenger d’Aix en Provence où il été dominé dès son entrée en lice par l’Espagnol de 26 ans Pol Martin Tiffon (312e joueur mondial !) : 6–3, 6–4.
« Pol Martin Tiffon est un bon joueur de terre. Mais 3 et 4 à Dimitrov, je préfère ne rien dire….. pauvre Bulgare », a commenté Romain Next Gen, bien connu des fans (33 000 sur Twitter) pour son expertise des circuits secondaires et des joueurs en devenir.
Pol Martin Tiffon 🇪🇸 est un bon joueur de terre.— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) April 29, 2026
Mais 3 et 4 a Dimitrov, je préfère ne rien dire….. pauvre bulgare pic.twitter.com/4nJ7jlaPYw
À bientôt 35 ans (il les aura le 16 mai prochain), Grigor Dimitrov occupe le 137e rang mondial…
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 13:09