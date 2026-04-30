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Rien ne va plus pour Dimitrov, battu par le 312e joueur mondial : « Pauvre Bulgare. Je préfère ne rien dire… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Grigor Dimitrov traverse une vraie crise. 

En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, il menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare vit une première partie de saison 2026 extrê­me­ment compliquée. 

Battu au premier tour à Madrid par le jeune qualifié para­guayen Adolfo Daniel Vallejo (96e mondial), le joueur de 34 ans a décidé de parti­ciper au Challenger d’Aix en Provence où il été dominé dès son entrée en lice par l’Espagnol de 26 ans Pol Martin Tiffon (312e joueur mondial !) : 6–3, 6–4.

« Pol Martin Tiffon est un bon joueur de terre. Mais 3 et 4 à Dimitrov, je préfère ne rien dire….. pauvre Bulgare », a commenté Romain Next Gen, bien connu des fans (33 000 sur Twitter) pour son exper­tise des circuits secon­daires et des joueurs en devenir. 

À bientôt 35 ans (il les aura le 16 mai prochain), Grigor Dimitrov occupe le 137e rang mondial…

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 13:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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