S’il est évidem­ment encore trop tôt pour tirer des plans sur la comète, force est de constater que cela ne se passe comme prévu pour Moïse Kouamé, annoncé comme la future star du tennis français.

Depuis son très beau parcours à Roland‐Garros où il a fait vibrer le public jusqu’à faire douter l’expérimenté Tabilo au 3e tour, le protégé de Richard Gasquet semble avoir beau­coup de mal à digérer cette paren­thèse enchantée.

Pour preuve, depuis cette épopée pari­sienne, celui qui pointe cette semaine au 200e rang mondial n’a remporté que deux matchs, pour six défaites, dont la dernière au premier tour du Challenger de Phan Thiet où il était tête de série numéro 1 du tournoi.

Rien d’alarmant pour autant de la part d’un joueur de 17 ans encore en plein appren­tis­sage et dont la carrière ne fait que débuter.