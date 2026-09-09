S’il est évidemment encore trop tôt pour tirer des plans sur la comète, force est de constater que cela ne se passe comme prévu pour Moïse Kouamé, annoncé comme la future star du tennis français.
Depuis son très beau parcours à Roland‐Garros où il a fait vibrer le public jusqu’à faire douter l’expérimenté Tabilo au 3e tour, le protégé de Richard Gasquet semble avoir beaucoup de mal à digérer cette parenthèse enchantée.
Pour preuve, depuis cette épopée parisienne, celui qui pointe cette semaine au 200e rang mondial n’a remporté que deux matchs, pour six défaites, dont la dernière au premier tour du Challenger de Phan Thiet où il était tête de série numéro 1 du tournoi.
Rien d’alarmant pour autant de la part d’un joueur de 17 ans encore en plein apprentissage et dont la carrière ne fait que débuter.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 15:15