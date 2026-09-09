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Rien ne va plus pour Moïse Kouamé

Par
Thomas S
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S’il est évidem­ment encore trop tôt pour tirer des plans sur la comète, force est de constater que cela ne se passe comme prévu pour Moïse Kouamé, annoncé comme la future star du tennis français.

Depuis son très beau parcours à Roland‐Garros où il a fait vibrer le public jusqu’à faire douter l’expérimenté Tabilo au 3e tour, le protégé de Richard Gasquet semble avoir beau­coup de mal à digérer cette paren­thèse enchantée.

Pour preuve, depuis cette épopée pari­sienne, celui qui pointe cette semaine au 200e rang mondial n’a remporté que deux matchs, pour six défaites, dont la dernière au premier tour du Challenger de Phan Thiet où il était tête de série numéro 1 du tournoi.

Rien d’alarmant pour autant de la part d’un joueur de 17 ans encore en plein appren­tis­sage et dont la carrière ne fait que débuter.

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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