Arthur Rinderknech est l’in­vité du numéro 78 de We Love Tennis Magazine. Son entre­tien, qui fait l’objet d’une double page, est centré sur sa carrière et notam­ment son parcours très atypique.

On a aussi abordé la fameuse ques­tion du mental et le choix de certains cham­pions qui font spéci­fi­que­ment appel à un prépa­ra­teur mental. Arthur suit la même ligne que Rafael Nadal dans ce domaine : « Je suis comme Rafael Nadal à ce sujet, je pense que c’est à mon coach de détenir cette compé­tence. Je ne peux la séparer du jeu, de l’entraînement, de la connais­sance du joueur au quoti­dien, de sa vie person­nelle. Je vois les choses de cette façon‐là. Mais je peux aussi comprendre que d’autres soient plus à l’aise avec un prépa­ra­teur mental clai­re­ment défini. »