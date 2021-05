Dans une inter­view donnée au quoti­dien l’Equipe, le Français Arthur Rinderknech revient sur le système de clas­se­ment qui avan­tage vrai­ment les joueurs déjà en place. C’est d’ailleurs ce qu’a expliqué froi­de­ment Benoit Paire hier. L’Avignonnais qui a fait ses calculs sait que sans grosses perfor­mances sa vie sur le circuit ne va pas tout de suite changer puis­qu’il sera encore pour un bout de temps dans le Top 50 grâce notam­ment à des résul­tats de 2019.…

Arthur qui est toujours mesurée exprime donc une forme de lassi­tude car pour les joueurs en forme, c’est trois fois plus dur que d’ha­bi­tude : « Je ne le vis pas mal. C’est la règle, ce qui a été mis en oeuvre par l’ATP, donc je ne peux que l’ac­cepter. Maintenant, évidem­ment c’est un peu gênant quand on voit, pas forcé­ment Benoit Paire, mais certains joueurs qui ne jouent pas ou qui n’ont pas une grande moti­va­tion ou qui sont sur la fin qui en profitent pour conti­nuer à aller juste sur les gros tour­nois et empo­cher les gros prize money. On se dit que ça fait des places perdues » a expliqué froi­de­ment le Français.

On rappelle que le système doit prendre fin le 16 Août avec un retour au calcul sur 52 semaines.