Auteur d’un excellent début de saison, Arthur Rinderknech continue son ascen­sion, à 26 ans.

Ce lundi, il gagne 8 places au clas­se­ment et s’ins­talle ainsi au 53e rang mondial. Une belle récom­pense pour celui qui a décou­vert l’équipe de France ces derniers mois, et qui a déjà disputé cette saison une finale à Adélaïde et une demie à Doha la semaine dernière grâce notam­ment à une belle victoire contre Denis Shapovalov.

Il aurait même pu faire mieux à l’Open d’Australie s’il n’avait pas dû déclarer forfait avant son 2e tour contre Daniel Evans.

Rinder’ est désor­mais la quatrième force fran­çaise derrière Gaël Monfils (25e), Ugo Humbert (41e) et Benoît Paire (49e).