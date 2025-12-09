Dans un long message sur les réseaux sociaux, Arthur résumé sa saison et il est assez fier de ce qu’il a réalisé. Il faut dire qu’il a terminé 2026 en tant que numéro 1 français, ce qui n’est pas rien même s’il a « profité » des blessures d’Humbert ou encore de Fils
Merci 2025 😘 Quelle année— Arthur Rinderknech (@arthurrinder) December 8, 2025
29ème ATP et 1er FRANÇAIS 2025 !!
Retour en images (à regarder jusqu’au bout 😂)
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année en famille et surtout, restez vous‐même 😉
Kenavo, #ToutDonner
🎥 Palomino Production pic.twitter.com/KfKalaNAwK
« Le chemin continue en 2026 mais avant tout avec détermination, humilité et joie »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 10:20