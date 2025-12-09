AccueilATPRinderknech fête enfin son "titre" : "Le chemin continue en 2026 mais...
Rinderknech fête enfin son « titre » : « Le chemin continue en 2026 mais avant tout avec déter­mi­na­tion, humi­lité et joie »

Jean Muller
Jean Muller

Rolex Paris Masters 2025 - Valentin Vacherot - Monaco - Arthur Rinderknech - France - les cousins

Dans un long message sur les réseaux sociaux, Arthur résumé sa saison et il est assez fier de ce qu’il a réalisé. Il faut dire qu’il a terminé 2026 en tant que numéro 1 fran­çais, ce qui n’est pas rien même s’il a « profité » des bles­sures d’Humbert ou encore de Fils

« Le chemin continue en 2026 mais avant tout avec déter­mi­na­tion, humi­lité et joie »

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 10:20

