Principale victime du clas­se­ment gelé adopté en 2020 suite à la pandémie, ce qui l’empêche de progresser plus qu’il ne le devrait au clas­se­ment ATP, Arthur Rinderknech a donné une inter­view à nos confrères de Tennis Actu dans laquelle il revient sur cette « injus­tice ». Selon lui, cette règle est là pour protéger les meilleurs joueurs et, ainsi, faire perdurer une certaine hiérar­chie mondiale.

« Les règles sont faites pour protéger les mieux classés, d’une manière pyra­mi­dale. Ça ne nous aidait pas à gravir les éche­lons mais Benjamin (Bonzi, ndlr) a gagné beau­coup de matchs depuis un moment et c’est vrai qu’on nous parlait beau­coup du top 100. Je me suis détaché de tout ça. Finalement, tout le monde a les mêmes règles donc c’est plus une ques­tion de conti­nuité et si le niveau est bon, les résul­tats viennent. »