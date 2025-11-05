Présent à Metz, Arthur est tombé au premier tour comme Corentin Moutet. Heureusement pour le parisien car une victoire de Coco l’aurait privé du titre honorifique de numéro 1 français.
Si l’on compare les deux parcours, il est clair que la finale à Shanghaï pèse lourd.
Rinderkench présent un bilan de 27 victoires pour 28 défaites cette année contre 33 victoires pour 25 défaites pour Moutet.
Coco a donc été plus régulier mais malgré sa finale à Almaty, il n’a pas engrangé assez de point pour finir la course en tete.
A noter qu’en janvier, Arthur finit 27ème, Moutet, 34ème, Coco a quand même gagné pas mal de places, il était 69ème en anvier 2026, Arthur était 60ème.
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 12:45