Jean Muller
Présent à Metz, Arthur est tombé au premier tour comme Corentin Moutet. Heureusement pour le pari­sien car une victoire de Coco l’au­rait privé du titre hono­ri­fique de numéro 1 français. 

Si l’on compare les deux parcours, il est clair que la finale à Shanghaï pèse lourd.

Rinderkench présent un bilan de 27 victoires pour 28 défaites cette année contre 33 victoires pour 25 défaites pour Moutet.

Coco a donc été plus régu­lier mais malgré sa finale à Almaty, il n’a pas engrangé assez de point pour finir la course en tete.

A noter qu’en janvier, Arthur finit 27ème, Moutet, 34ème, Coco a quand même gagné pas mal de places, il était 69ème en anvier 2026, Arthur était 60ème.

Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 12:45

