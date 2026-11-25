On apprenait hier soir que le Français Arthur Rinderknech risquait gros après un supposé refus de se soumettre à un contrôle antidopage, nous rappelant le cas de Marketa Vondrousova, qui avait écopé d’une très lourde sanction de quatre ans de suspension.
Ce matin, le Tricolore est sorti du silence sur son compte Instagram. Contestant fermement les faits qui lui sont reprochés, il affirme n’avoir jamais consommé de substance interdite et se montre confiant quant à l’issue de cette affaire, qui sera examinée par un tribunal indépendant.
« J’ai pris connaissance des informations concernant l’accusation de refus de me soumettre à un contrôle antidopage dans le cadre d’une procédure auprès de l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA), qui, selon cette dernière, devait rester strictement confidentielle. J’ai déjà informé l’ITIA que je contestais cette accusation et j’ai demandé que cette affaire soit examinée et tranchée par un tribunal indépendant, comme c’est mon droit. Je présenterai l’ensemble des détails de cette situation au tribunal indépendant et ne répondrai pas publiquement à ces accusations pour le moment. Je suis convaincu que, lorsque cette affaire sera présentée devant le tribunal indépendant, je serai innocenté de cette accusation de refus de me soumettre à un contrôle. Je n’ai jamais pris aucune substance interdite et je suis fier de mes accomplissements dans le tennis professionnel, qui sont tous le fruit d’un travail acharné et d’une intégrité de tous les instants » a déclaré Arthur Rinderknech.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 08:31