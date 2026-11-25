On appre­nait hier soir que le Français Arthur Rinderknech risquait gros après un supposé refus de se soumettre à un contrôle anti­do­page, nous rappe­lant le cas de Marketa Vondrousova, qui avait écopé d’une très lourde sanc­tion de quatre ans de suspension.

Ce matin, le Tricolore est sorti du silence sur son compte Instagram. Contestant ferme­ment les faits qui lui sont repro­chés, il affirme n’avoir jamais consommé de substance inter­dite et se montre confiant quant à l’issue de cette affaire, qui sera examinée par un tribunal indépendant.

« J’ai pris connais­sance des infor­ma­tions concer­nant l’accusation de refus de me soumettre à un contrôle anti­do­page dans le cadre d’une procé­dure auprès de l’Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis (ITIA), qui, selon cette dernière, devait rester stric­te­ment confi­den­tielle. J’ai déjà informé l’ITIA que je contes­tais cette accu­sa­tion et j’ai demandé que cette affaire soit examinée et tran­chée par un tribunal indé­pen­dant, comme c’est mon droit. Je présen­terai l’ensemble des détails de cette situa­tion au tribunal indé­pen­dant et ne répon­drai pas publi­que­ment à ces accu­sa­tions pour le moment. Je suis convaincu que, lorsque cette affaire sera présentée devant le tribunal indé­pen­dant, je serai inno­centé de cette accu­sa­tion de refus de me soumettre à un contrôle. Je n’ai jamais pris aucune substance inter­dite et je suis fier de mes accom­plis­se­ments dans le tennis profes­sionnel, qui sont tous le fruit d’un travail acharné et d’une inté­grité de tous les instants » a déclaré Arthur Rinderknech.