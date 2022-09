Marcelo Rios a été remercié par les parents du joueur chinois Juncheng Shang (19 ans, 195ème).

Cette sépa­ra­tion a été assez brutale et l’an­cien joueur chilien n’a pas vrai­ment eu d’ex­pli­ca­tions précises. Du coup, il se lâche un peu concer­nant son ancien poulain.

« Il est très talen­tueux, il joue très bien, il a encore beau­coup à apprendre, mais c’est un vrai bran­leur. Je lui deman­dais de s’en­traîner l’après‐midi et il ne voulait pas, il me disait qu’il devait faire de la prépa­ra­tion physique. Je voulais le former de la même façon dont j’ai été formé. Mais si, à 17 ans, il préfère se comporter comme le font aujourd’hui tous les jeunes de son âge, c’est son problème. Alcaraz est le numéro un à 19 ans. »