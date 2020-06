Une interview avec Marcelo Rios mérite toujours d’être suivie avec attention tant il n’a pas sa langue dans la poche. Lors de son passage dans le podcast « Subidos a la Red » avec Alex Corretja, le Chilien a été interrogé sur le Big 3 et il a donné sa préférence aussi sur le débat éternel du GOAT : « Ce sont des gars d’un autre niveau, de supers athlètes, mais pour moi, le meilleur est Federer. C’est le meilleur joueur de l’histoire et j’ai beaucoup d’admiration sur la motivation avec laquelle il continue à jouer. A 21 ans, j’étais déjà cramé pour jouer. Après tout le monde a ses bons côtés, Nadal est mentalement un « chien ». Mais je dois dire que le tennis d’aujourd’hui est très ennuyeux, je pense qu’il devrait être davantage un spectacle et un divertissement. Il y a Kyrgios, mais c’est un peu un clown. »