Opéré pour des problèmes qu’il traîne depuis sa carrière professionnelle, Marcelo Rios reste en grande forme lorsqu’il s’agit d’évoquer le monde de la petite balle jaune. Dans des propos relayés par les médias espagnols dont AS, l’ancienne gloire du tennis chilien s’est lâché sur les pratiques de son époque et il détruit totalement l’ATP et évoque le dopage d’Andre Agassi : « L’ATP est la plus grosse merde qui existe. Ils ont attrapé Agassi quatre fois pour dopage et l’ATP l’a couvert car le tennis allait dans le mur. Ce sont des merdes, des « gringos ».«

L’ancien numéro 1 mondial, vainqueur de 18 titres dont Indian Wells, Miami et Rome en 1998, poursuit en critiquant le Masters de fin d’année : « Le Masters était toujours sur une surface rapide pour faire gagner Sampras. Bruguera et moi, on disait qu’il fallait une surface différente chaque année. Les Sud-Américains payaient toujours. »