Rob Steckley, ancien entraî­neur de Denis Shapovalov, Sania Mirza, Anastasia Pavlyuchenkova et Lucie Safarova entre autres, a commenté le compor­te­ment du Serbe depuis le début de la pandémie. Pour lui, Nole mérite le respect.

« C’est fou de penser que quel­qu’un, dans sa posi­tion, garde son idée malgré tout ce qui se passe dans le monde. Chacun peut avoir ses convic­tions mais le fait qu’il les ait défen­dues jusqu’à la toute fin, je trouve cela vrai­ment admi­rable. J’ai le plus grand respect pour Djokovic et je pense que beau­coup de gens l’ont ques­tionné et chahuté dès le début, mais il a bien fait d’être constant jusqu’à la fin »