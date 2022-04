Rob Steckley, qui a entraîné Denis Shapovalov pendant quelques temps, a exprimé, au cours du podcast « Match Point Canada », son immense admi­ra­tion pour Rafael Nadal.

« Nadal, ce type, on dirait qu’il s’ef­fondre mais il ne nous quitte jamais. Quand j’en­traî­nais Denis (Shapovalov), on se deman­dait toujours quand ce type allait arrêter le tennis. Et il est encore là. Il a l’argent, il a tout. Et pour­tant, ce type, même avec une seule jambe, il va toujours essayer de concourir et de faire ce qu’il fait. C’est admi­rable et coura­geux », a salué le coach, avec des mots forts qui décrivent parfai­te­ment la menta­lité du « Taureau de Manacor ».