La situa­tion autour de Novak Djokovic et de la prochaine édition de l’Open d’Australie n’a pas fini de faire parler d’ici les prochaines semaines. Refusant de dire s’il est vacciné ou non et s’il s’en­vo­lera pour Melbourne en janvier prochain, le numéro 1 mondial suscite énor­mé­ment de débats sur son cas et la vacci­na­tion obli­ga­toire en Australie. Récemment, c’est l’an­cien 23e mondial en double, Robbie Koenig, qui s’est exprimé lors d’un podcast.

« Il a été assez fort sur la façon dont il veut attendre et voir comment le vaccin secoue. Il n’a jamais été tota­le­ment anti‐vax, il a toujours été pro‐choix. Il voulait juste attendre le plus long­temps possible, pour obtenir autant d’in­for­ma­tions que possible sur la vacci­na­tion avant de prendre une déci­sion. L’Australie est le Grand Chelem où il est presque sûr de l’emporter. Donc, laisser passer l’Open d’Australie dans l’es­poir d’at­teindre peut‐être 21 titres du Grand Chelem à Roland‐Garros, Wimbledon ou l’US Open, je pense que ce serait un gros pari. Mon intui­tion est que d’ici là, Novak prendra une déci­sion et nous le verrons jouer à Melbourne. C’est une étape de sa vie où il peut réécrire les livres d’his­toire, il n’a plus qu’un Grand Chelem à conquérir et j’ado­re­rais le voir jouer à l’Open d’Australie, je veux faire partie égoïs­te­ment de cette histoire, et je veux le voir là‐bas. »