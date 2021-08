Alors que Roger Federer célèbre ses 40 ans ce dimanche 8 août 2021, le quoti­dien suisse Blick est parti à la rencontre des parents du Suisse, Robert et Lynette, pour leur demander leur impres­sion sur cet âge pivot.

Et lors­qu’ils ont demandé si Roger était devenu plus calme en tant que personne depuis qu’il est père, c’est la maman qui a tenu à répondre : « Je dirais qu’il est resté fidèle à lui‐même. Tel qu’il est, il est toujours très drôle et aime jouer avec ses enfants. Mais en tant que père, il ne peut évidem­ment pas toujours être le père aimant. De temps en temps, il doit être strict et prendre des mesures. Et il le fait. Je pense qu’il a un très bon équi­libre sur ce point. »