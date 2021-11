Très peu présent dans les médias, Robert Federer, le papa de Roger, a été inter­rogé par SkySport sur la forme et le retour de son fils. Sans rentrer dans les détails, Robert a confirmé que Roger travaillait dur pour la saison prochaine.

« Roger se sent bien, il aime davan­tage passer du temps avec les enfants et la vie de famille. C’est aussi un gros avan­tage de faire cela entre les deux. Il se prépare, se construit et se remet en forme. C’est son objectif. C’est ce qu’il fait », a déclaré Robert avant d’évo­quer le statut d’idole de son fils. « Je n’ai pas ce senti­ment à cet égard. Roger est pour nous, Roggie. Notre fils, et c’est ce qu’il restera, et c’est ce qu’il est. »