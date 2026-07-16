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Roberto Bautista Agut : « Les premières fois où j’ai affronté Federer, Nadal et Djokovic, ça a été un véri­table choc. Je me suis dit : ‘Mais comment vais‐je pouvoir jouer contre eux ?’ »

Par
Thomas S
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Alors qu’il vient tout juste de prendre sa retraite après 20 ans de bons et loyaux services sur le circuit, Roberto Bautista Agut a accordé une belle inter­view à nos confrères de Puntodebreak.

Notamment inter­rogé sur ses affron­te­ments avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, l’Espagnol et ancien 9e joueur mondial, a livré un témoi­gnage forcé­ment interessant. 

« Je pense qu’ils ont été le prin­cipal moteur de l’amélioration du circuit en général. Ils ont élevé le niveau du tennis à un niveau que personne n’avait atteint aupa­ra­vant. La première fois que j’ai affronté Rafa, Novak et Roger, je suis resté bouche bée en me disant : ‘Waouh ! Comment vais‐je pouvoir jouer contre eux ?’. Les premières fois où je les ai affrontés, ça a été un véri­table choc face à leur vitesse, leur agres­si­vité, leur niveau de jeu, leur condi­tion physique et leur puis­sance. C’était écrasant. »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 18:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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