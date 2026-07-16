Alors qu’il vient tout juste de prendre sa retraite après 20 ans de bons et loyaux services sur le circuit, Roberto Bautista Agut a accordé une belle inter­view à nos confrères de Puntodebreak.

Notamment inter­rogé sur ses affron­te­ments avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, l’Espagnol et ancien 9e joueur mondial, a livré un témoi­gnage forcé­ment interessant.

« Je pense qu’ils ont été le prin­cipal moteur de l’amélioration du circuit en général. Ils ont élevé le niveau du tennis à un niveau que personne n’avait atteint aupa­ra­vant. La première fois que j’ai affronté Rafa, Novak et Roger, je suis resté bouche bée en me disant : ‘Waouh ! Comment vais‐je pouvoir jouer contre eux ?’. Les premières fois où je les ai affrontés, ça a été un véri­table choc face à leur vitesse, leur agres­si­vité, leur niveau de jeu, leur condi­tion physique et leur puis­sance. C’était écrasant. »