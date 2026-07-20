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Roberto Bautista Agut se livre sur un épisode marquant de sa carrière : « Mon père est devenu tétra­plé­gique après l’ac­ci­dent (…), j’ai dû conti­nuer à voyager aux quatre coins du monde… La vérité, c’est qu’il y a eu telle­ment de moments difficiles. »

Par
Antoine Touchard
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Roberto Bautista‐Agut s’est récem­ment confié sur les années diffi­ciles qu’il a traver­sées sur le circuit.

L’Espagnol, qui a annoncé que sa 18e année sur le circuit serait sa dernière, a récem­ment partagé, au micro de Radio Marca, les diffé­rentes épreuves qu’il a dû surmonter au cours de sa carrière.

L’un des épisodes les plus marquants pour lui fut l’ac­ci­dent de son père en 2016, suivi du décès de sa mère un an et demi plus tard.

Il s’est livré sur les mois qui ont suivi et sur son quoti­dien de joueur profes­sionnel de tennis :

« Mon père est devenu tétra­plé­gique après l’ac­ci­dent. Ma mère est décédée un an et demi plus tard. Ensuite, avec mon père alité et quatre infir­mières qui s’oc­cu­paient de lui à domi­cile, j’ai dû conti­nuer à voyager aux quatre coins du monde… La vérité, c’est qu’il y a eu telle­ment de moments difficiles. »

Une période de sa vie qui a forgé le mental de l’Espagnol. Pour rappel, Bautista‐Agut a atteint le meilleur clas­se­ment de sa carrière en occu­pant la 9e place mondiale et a remporté 12 titres ATP.

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 17:53

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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