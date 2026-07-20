Roberto Bautista‐Agut s’est récemment confié sur les années difficiles qu’il a traversées sur le circuit.
L’Espagnol, qui a annoncé que sa 18e année sur le circuit serait sa dernière, a récemment partagé, au micro de Radio Marca, les différentes épreuves qu’il a dû surmonter au cours de sa carrière.
L’un des épisodes les plus marquants pour lui fut l’accident de son père en 2016, suivi du décès de sa mère un an et demi plus tard.
Il s’est livré sur les mois qui ont suivi et sur son quotidien de joueur professionnel de tennis :
« Mon père est devenu tétraplégique après l’accident. Ma mère est décédée un an et demi plus tard. Ensuite, avec mon père alité et quatre infirmières qui s’occupaient de lui à domicile, j’ai dû continuer à voyager aux quatre coins du monde… La vérité, c’est qu’il y a eu tellement de moments difficiles. »
Une période de sa vie qui a forgé le mental de l’Espagnol. Pour rappel, Bautista‐Agut a atteint le meilleur classement de sa carrière en occupant la 9e place mondiale et a remporté 12 titres ATP.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 17:53