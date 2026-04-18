Comment ne pas se réjouir, lorsqu’on est Espagnol, de la formidable ascension et attractivité de Carlos Alcaraz ?
Roberto Bautista Agut, actuel 93e joueur mondial et qui vient d’annoncer la fin de sa carrière à l’issue de cette saison 2026, a rendu un formidable hommage à son jeune compatriote, déjà vainqueur de sept titres du Grand Chelem à seulement 22 ans.
Dans une récente interview accordée à nos confrères de Clay, l’ex‐9e joueur mondial a tout simplement encensé le natif d’El Palmar.
« Je qualifie Carlitos d’« être de lumière ». Il dégage une énergie incroyable et, quel que soit le domaine ou la discipline qu’il aurait choisis, il aurait été un phénomène. C’est une chance de l’avoir dans le monde du tennis, c’est une chance qu’il soit espagnol. C’est un type fantastique, qui transmet des ondes positives à son entourage. Et c’est une chance pour notre sport. »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 17:52