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Roberto Bautista Agut sur Alcaraz : « Je consi­dère Carlitos comme un « être de lumière ». Quel que soit le domaine ou la disci­pline qu’il aurait choisi, il aurait été un phénomène »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Comment ne pas se réjouir, lors­qu’on est Espagnol, de la formi­dable ascen­sion et attrac­ti­vité de Carlos Alcaraz ? 

Roberto Bautista Agut, actuel 93e joueur mondial et qui vient d’an­noncer la fin de sa carrière à l’issue de cette saison 2026, a rendu un formi­dable hommage à son jeune compa­triote, déjà vain­queur de sept titres du Grand Chelem à seule­ment 22 ans.

Dans une récente inter­view accordée à nos confrères de Clay, l’ex‐9e joueur mondial a tout simple­ment encensé le natif d’El Palmar. 

« Je qualifie Carlitos d’« être de lumière ». Il dégage une énergie incroyable et, quel que soit le domaine ou la disci­pline qu’il aurait choisis, il aurait été un phéno­mène. C’est une chance de l’avoir dans le monde du tennis, c’est une chance qu’il soit espa­gnol. C’est un type fantas­tique, qui transmet des ondes posi­tives à son entou­rage. Et c’est une chance pour notre sport. »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 17:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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