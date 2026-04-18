Comment ne pas se réjouir, lors­qu’on est Espagnol, de la formi­dable ascen­sion et attrac­ti­vité de Carlos Alcaraz ?

Roberto Bautista Agut, actuel 93e joueur mondial et qui vient d’an­noncer la fin de sa carrière à l’issue de cette saison 2026, a rendu un formi­dable hommage à son jeune compa­triote, déjà vain­queur de sept titres du Grand Chelem à seule­ment 22 ans.

Dans une récente inter­view accordée à nos confrères de Clay, l’ex‐9e joueur mondial a tout simple­ment encensé le natif d’El Palmar.

« Je qualifie Carlitos d’« être de lumière ». Il dégage une énergie incroyable et, quel que soit le domaine ou la disci­pline qu’il aurait choisis, il aurait été un phéno­mène. C’est une chance de l’avoir dans le monde du tennis, c’est une chance qu’il soit espa­gnol. C’est un type fantas­tique, qui transmet des ondes posi­tives à son entou­rage. Et c’est une chance pour notre sport. »