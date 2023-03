Bientôt âgé de 35 ans (le 6 avril prochain) et désor­mais classé à la 269e place mondiale, le Néerlandais Robin Haase ne va pas faire de vieux os sur le circuit comme il l’a révélé dans une inter­view accordée à nos confrères argen­tins de Clay Tenis.

Également inter­rogé sur la réelle force mentale de cette nouvelle géné­ra­tion comparé aux légendes que sont Rafael Nadal et Novak Djokovic, l’an­cien 33e mondial estime qu’il ne faut pas tout mélanger lors­qu’on parle de cet aspect du jeu.

« Si vous attei­gnez le top 100 mondial, vous êtes menta­le­ment très fort. Quand les gens disent qu’un numéro 10 mondial n’est pas fort menta­le­ment, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Si vous n’étiez pas fort menta­le­ment, vous ne seriez pas là. Gagner un titre du Chelem, c’est diffé­rent, c’est vrai, c’est toujours plus de pres­sion. Mais Medvedev en a gagné un, Thiem en a gagné un. Cela change. Même si Djokovic et Nadal ont montré qu’ils étaient toujours en lice pour ces événe­ments, qu’ils étaient encore meilleurs que les autres, ils ne sont plus aussi domi­nants qu’a­vant, mais c’est aussi normal en raison de l’âge. »