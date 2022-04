Plus que quelques jours avant que Tommy Robredo ne fasse ses adieux au tennis profes­sionnel. Après plus de 24 ans sur le circuit prin­cipal, l’Espagnol de 39 ans prendra sa retraite à l’issue du tournoi de Barcelone (du 18 au 24 avril).

Dans une longue et belle inter­view réalisée avec nos confrères de Puntodebreak, l’ac­tuel 343e mondial a passé en revue sa longue carrière et expliqué en quoi le tennis lui servira pour toute sa vie d’homme. Inspirant.

« Le tennis m’a beau­coup apporté, il m’a tout appris, il m’a élevé, il m’a donné l’édu­ca­tion et les valeurs que j’ai. Le tennis te fait tomber et te relever chaque semaine, savoir comment gagner et comment perdre, atteindre la célé­brité, gagner de l’argent quand tu es très jeune, atteindre tes objec­tifs… ce qu’une personne normale vit en 70 ans, les spor­tifs le vivent en 20. Maintenant, quand j’ai des problèmes dans la vie, je pense que c’est comme si c’était un match qui se complique, cela m’aide à trouver des solu­tions et à étudier comment le retourner. »