Robredo écarte Federer de la course au GOAT : « En ce moment, je dirais que c’est serré entre Nadal et Djokovic »

Trois mois après avoir disputé l’ul­time match de sa carrière à Barcelone, Tommy Robredo a répondu à quelques ques­tions de Sportskeeda sur le Big 3. L’Espagnol donne le nom du joueur le plus diffi­cile à affronter et partage son avis sur la fameuse course au GOAT entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« En ce moment, je dirais que c’est serré entre Rafa et Novak. Cela dépend si nous disons que le nombre de tour­nois du Grand Chelem est le facteur plus impor­tant ou si nous consi­dé­rons aussi l’im­por­tance de la Coupe Davis, les semaines en tant que numéro 1 mondial et d’autres facteurs. C’est très diffi­cile à dire au moment », a déclaré le néo‐retraité, qui a vrai­ment du mal à tran­cher même s’il écarte d’ores et déjà Federer.