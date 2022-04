Hier devant son public, Tommy Robredo a tiré sa révérence.

L’Espagnol, âgé de 39 ans, ancien N°5 mondial, vain­queur de 12 tour­nois ATP pour 23 finales jouées, a bien mérité une retraite paisible.

A l’issue de son dernier match, il était vrai­ment heureux de pouvoir se dire qu’il allait main­te­nant pouvoir changer de vie.

« Je veux être chez moi en paix, m’en­dormir et ne pas penser au fait que demain je dois me lever à neuf heures pour aller à l’en­traî­ne­ment. Je vais pouvoir profiter de l’été, de ma famille. C’est avec le temps que j’ap­pré­cierai vrai­ment tout ce que j’ai accompli, là, il est encore trop tôt. On se rend compte de l’amour des fans, des gens en regar­dant les vidéos qu’ils font de vous, et heureu­se­ment, avec le temps, je pour­rais regarder tout cela dans le calme et la sérénité »