C’est lors du tournoi de Barcelone que Tommy Robredo va ranger sa raquette dans le placard.

Nos confrères du quoti­dien AS sont donc allés à sa rencontre pour évoquer sa future retraite.

Comme à son habi­tude et avec beau­coup de calme, Tommy passe en revue des moments forts. de sa carrière. L’Espagnol insiste aussi sur l’effet Rafa qui lui a permis d’avoir une vie un peu plus facile.

« Quand j’ai commencé en Grand Chelem, si tu étais éliminer au premier tour tu gagnais 6 000 euros et main­te­nant c’est 60.000. Tout ça, c’est grâce à Nadal, Federer. Grâce à Rafa, il y a aussi des grands tour­nois ou des gros spon­sors qui viennent en Espagne. Sans lui, j’au­rais peut‐être gagné quelques matchs de plus certes mais j’aurai pas eu la même vie. Aujourd’hui je suis calme, je sais je me suis donné à cent pour cent, et c’est cela le plus important »