Dans un entretien accordé à Marca, Tommy Robredo explique pourquoi il a décidé de continuer à jouer sur le circuit notamment après une année 2019 difficile : « La saison 2019 est terminée. Une année difficile avec peu de bonnes sensations et des résultats très différents de ceux que j’avais en tête. Mais si j’ai appris quelque chose au fil des ans, c’est que ces moments ne sont que des opportunités pour s’améliorer et continuer à travailler.

Avant de débuter 2020, je me sens bien physiquement et avec beaucoup d’envie. Je veux à nouveau ressentir de bonnes sensations sur le court, être compétitif dans tous les tournois et jouer dans des épreuves où je ne suis pas allé depuis longtemps.



On rappelle que Tommy Robredo a débuté sa carrière « pro » en 1998, qu’il est aujourd’hui 205ème au classement ATP. Depuis son arrivée sur le circuit, il présente un bilan de 533 victoires pour 357 défaites avec 12 titres en simple à son actif.