Interrogé par le quoti­dien italien, la Gazzetta dello Sport, à propos l’avenir du tennis masculin incarné par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, la légende Rod Laver a estimé que le jeu était entre de bonnes mains.

« Jannik Sinner est aujourd’hui numéro 1 mondial, il a gagné un Grand Chelem. Pour un joueur aussi jeune, il a un jeu cohé­rent, il va conti­nuer à grandir et à s’amé­liorer parce que c’est ce qu’il veut. Il est diffi­cile de savoir qui de lui ou d’Alcaraz aura le plus de succès. C’est une riva­lité très fraîche. Carlos a fait preuve d’une grande force mentale, Jannik est plus sobre et très calme. Ils seront les deux symboles de cette nouvelle ère du tennis. »