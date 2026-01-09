AccueilATPRod Laver impressionné par un joueur, et ce n'est pas Alcaraz ou...
Rod Laver impres­sionné par un joueur, et ce n’est pas Alcaraz ou Sinner : « Il pour­rait faire beau­coup de dégâts »

Véritable légende du tennis et âgé de 87 ans, Rod Laver s’est exprimé sur le site de la compé­ti­tion créée par Roger Federer qui porte son nom : la Laver Cup. 

Questionné sur les joueurs qu’il avait hâte de voir à l’oeuvre, l’Australien a notam­ment cité le nom du jeune brési­lien dont tout le monde parler, Joao Fonseca. 

« Il y a telle­ment de joueurs. Je parie sur Alex de Minaur pour aller loin, car il était présent dans tous les tour­nois du Grand Chelem l’année dernière et il a cette atti­tude de battant. La nouvelle géné­ra­tion pour­rait égale­ment créer la surprise. J’ai été impres­sionné par Joao Fonseca à la Laver Cup, je pense qu’il pour­rait faire beau­coup de dégâts et il semble intré­pide, tout comme le jeune Américain Learner Tien. »

