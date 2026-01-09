Véritable légende du tennis et âgé de 87 ans, Rod Laver s’est exprimé sur le site de la compétition créée par Roger Federer qui porte son nom : la Laver Cup.
Questionné sur les joueurs qu’il avait hâte de voir à l’oeuvre, l’Australien a notamment cité le nom du jeune brésilien dont tout le monde parler, Joao Fonseca.
« Il y a tellement de joueurs. Je parie sur Alex de Minaur pour aller loin, car il était présent dans tous les tournois du Grand Chelem l’année dernière et il a cette attitude de battant. La nouvelle génération pourrait également créer la surprise. J’ai été impressionné par Joao Fonseca à la Laver Cup, je pense qu’il pourrait faire beaucoup de dégâts et il semble intrépide, tout comme le jeune Américain Learner Tien. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 16:16