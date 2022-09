Interrogé par le Telegraph en marge de la Laver Cup qui s’est déroulée à Londres le week‐end dernier, Rod Laver s’est notam­ment exprimé sur son compa­triote Nick Kyrgios, qui semble enfin avoir pris conscience de son immense talent. Finaliste à Wimbledon face à Novak Djokovic en juillet, l’Australien a reçu les encou­ra­ge­ments mais aussi quelques remon­trances de la part de son aîné.

« Kyrgios a toutes les capa­cités du monde, tous les coups que vous pour­riez souhaiter faire. Il est proba­ble­ment l’un des plus grands serveurs du jeu. Il est précis, il peut jouer sous pres­sion. J’étais ravi qu’il atteigne la finale, mais il ne pensait pas pouvoir gagner Wimbledon. Dans mon esprit, j’ai dit : ‘Hé, fais ta meilleure perfor­mance. Tu pour­rais te surprendre toi‐même’. Un mois ou deux plus tard, je lui ai dit : ‘Tu peux gagner ces matchs, pour­quoi tu ne t’ap­pliques pas, mec ?’ Je pense que ça l’a touché de près. Il a réalisé qu’il était assez bon et qu’il pouvait le faire. C’est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Malheureusement, il a dit qu’il voulait rentrer en Australie et ne pas jouer la Laver Cup. Mais il sait qu’il peut jouer et concourir main­te­nant. Il ne doit pas entrer sur le court en se disant : ‘Si je gagne trois matchs, c’est suffi­sant’. Maintenant, il se dit : ‘L’année prochaine ? Wimbledon ? Vous verrez un joueur différent’. »