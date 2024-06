Andy Roddick a visi­ble­ment trouvé sa nouvelle idole comme il l’a expliqué lors d’un podcast.

« Carlos Alcaraz est une chose folle à regarder parce qu’il a tous les coups et qu’il peut tout faire. Avec Roger Federer, on avait toujours l’im­pres­sion de jouer à sa façon, surtout plus tard dans sa carrière, quand il avait perdu un demi‐pas, c’était à sa façon. Alcaraz commet encore beau­coup plus d’er­reurs que Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, beau­coup plus de fautes directes. Mais la plupart de ces erreurs sont commises par lui. Il essaie de faire quelque chose. Il peut manquer un coup droit, mais vous vous dites que c’était proba­ble­ment le bon coup »