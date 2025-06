Dans des propos relayés par Tennis World Italia quelques jours avant Wimbledon (29 juin au 13 juillet), l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a encensé Jack Draper.

« Il sait faire certaines choses qui peuvent mettre mal à l’aise Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Je pense qu’il arrive à garder son service suffi­sam­ment souvent pour semer le doute. Cela dit, je me souviens avoir affronté Andy Murray à Wimbledon. On ouvrait le journal et les six premières pages étaient consa­crées à Murray. Ce sera une situa­tion inté­res­sante et nous verrons comment il gérera la pres­sion. Je pense que ce sera plus facile pour lui, car Murray a remporté ce tournoi deux fois, il n’y a pas une telle charge histo­rique. Quoi qu’il en soit, j’adore Draper ».