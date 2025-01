Promis à un grand avenir il y a encore quelques mois, Holger Rune peine à tenir la distance face à ses deux rivaux déclarés : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

S’exprimant dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick est revenu sur la carrière et la progres­sion du Danois.

« Alcaraz et Sinner sont appa­rem­ment en passe de devenir de grands joueurs et Holger Rune essaie toujours de trouver un entraî­neur avec lequel il peut entre­tenir une rela­tion de plus de quatre ou cinq mois et s’iden­ti­fier en tant que joueur. On a l’im­pres­sion qu’il joue tantôt en défense, tantôt en attaque. On a l’im­pres­sion qu’il se tourne parfois vers sa boîte pour obtenir des conseils. Jim Courier a dit que la stra­tégie chan­geait de jour en jour. Il y a telle­ment de poten­tiel brut que c’est évident… Il a battu les meilleurs joueurs du monde. Il a battu Novak Djokovic à plusieurs reprises… Il y a donc beau­coup de choses à aimer chez Holger Rune, mais il manque encore beau­coup de régularité. »