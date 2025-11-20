AccueilATPRoddick choqué par l'honnêteté de Sinner : "Je ne sais pas si...
Roddick choqué par l’hon­nê­teté de Sinner : « Je ne sais pas si nous avons déjà vu ça. Ce n’est pas normal »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« Je vais essayer, même si ça veut dire perdre certains matches, d’être un plus impré­vi­sible parce que je pense que c’est ce que je dois faire pour être un meilleur joueur », avait annoncé Jannik Sinner tout de suite après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open, le 7 septembre dernier.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a salué cette remise en ques­tion de l’Italien, tombeur de son rival espa­gnol en finale du Masters dimanche dernier. 

« Je ne sais pas si nous avons déjà eu deux joueurs aussi honnêtes au sujet de leurs lacunes alors que le reste du monde n’en voit aucune. Après l’US Open, Sinner se rend en confé­rence de presse, quelques mois après avoir remporté Wimbledon et sans avoir perdu contre aucun joueur autre que Carlos. Il entre et dit : ‘Je dois beau­coup changer’. C’est une conscience de soi incroyable, certai­ne­ment plus grande que celle que j’ai jamais eue. Être l’un des deux meilleurs joueurs au monde et avoir une telle luci­dité sur ce qui va se passer ensuite, ce n’est pas normal. »

Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 13:42

