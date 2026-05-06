Accueil ATP

Roddick : « Contrairement à Alcaraz, qui est un artiste, Sinner est un algo­rithme, il est comme une intel­li­gence arti­fi­cielle. Il évolue et se trans­forme en temps réel »

Par
Thomas S
-
199

Entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, c’est un peu le feu contre la glace.

C’est plus ou moins ce qu’a voulu dire Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, au moment d’aborder les prin­ci­pales diffé­rences entre les deux meilleurs joueurs du monde. Et son analogie concer­nant l’Italien n’est pas dénuée de sens. 

« Carlos est plutôt un artiste, et parfois son coup de pinceau est un peu bancal. Mais quand tout s’as­semble, c’est la plus belle chose que vous ayez jamais vue. Sinner est un algo­rithme ; c’est comme un système d’entrée‐sortie. C’est incroyable. Il est comme une IA. C’est un peu comme s’il disait : « Oh, j’ai appris cette nouvelle chose. Du coup, j’ai les réponses plus vite. » Il évolue et se trans­forme en temps réel. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 15:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥