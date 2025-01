Lors de son podcast, Andy Roddick a voulu insister sur le niveau de Sascha. Selon lui, l’Allemand a les armes pour aller le plus haut possible car il possède une première balle très efficace.

« Sacha est le serveur le plus effi­cace du tennis en ce moment avec plus de 75 % de première balle. C’est une blague de voir comment il est devenu le serveur le plus effi­cace du tour. Après il pour­rait prendre la balle un peu plus tôt sur les deuxièmes balles de ses adver­saires ? Il pour­rait aussi venir au filet plus tôt et ces petites choses peuvent avoir de l’im­por­tance. En finale à Roland Garros cette année, il était à un set de remporter à nouveau un majeur, il avait le momentum contre Alcaraz. Il n’a d’ailleurs pas mal joué dans les deux derniers sets. Je ne vais pas criti­quer quel­qu’un et prétendre qu’il n’a pas accompli grand‐chose parce qu’il n’est pas parvenu à remporter ce duel »