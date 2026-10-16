Andy Roddick aime commenter l’actualité du tennis dans son podcast Served, où il livre régu­liè­re­ment ses analyses avec la fran­chise qu’on lui connaît, mais surtout avec son expé­rience d’ancien numéro un mondial.

Interrogé sur le silence de Jannik Sinner concer­nant l’évolution de sa bles­sure, l’Américain a tenu à rappeler que chaque joueur était libre de commu­ni­quer comme il l’entendait sur son état de santé.

Si les suppor­ters de l’Italien attendent avec impa­tience son retour à la compé­ti­tion, Roddick estime qu’ils ne doivent pas pour autant exiger de connaître les moindres détails de sa convalescence.

« ¿Qué pasaría si después de Wimbledon hubiera dicho, por ejemplo, que estaría fuera un mes ? Todos estarían contando los días para su regreso. Compartir cada paso del camino también signi­fi­caría explicar cada pequeño cambio. Quienes quieren compartir tienen derecho a hacerlo, pero… pic.twitter.com/l108mAEpzG — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 15, 2026

« Que se serait‐il passé si, après Wimbledon, j’avais annoncé, par exemple, que je serais absent pendant un mois ? Tout le monde aurait commencé à compter les jours jusqu’à mon retour. Partager chaque étape de son parcours signifie aussi devoir expli­quer le moindre petit chan­ge­ment. Ceux qui souhaitent commu­ni­quer ont parfai­te­ment le droit de le faire, mais nous n’avons pas le droit de tout savoir » a déclaré Roddick.

Une prise de posi­tion qui rappelle que, malgré leur immense popu­la­rité, les joueurs restent libres de préserver une part de leur vie privée, notam­ment lorsqu’il s’agit de leur santé.