Andy Roddick aime commenter l’actualité du tennis dans son podcast Served, où il livre régulièrement ses analyses avec la franchise qu’on lui connaît, mais surtout avec son expérience d’ancien numéro un mondial.
Interrogé sur le silence de Jannik Sinner concernant l’évolution de sa blessure, l’Américain a tenu à rappeler que chaque joueur était libre de communiquer comme il l’entendait sur son état de santé.
Si les supporters de l’Italien attendent avec impatience son retour à la compétition, Roddick estime qu’ils ne doivent pas pour autant exiger de connaître les moindres détails de sa convalescence.
« Que se serait‐il passé si, après Wimbledon, j’avais annoncé, par exemple, que je serais absent pendant un mois ? Tout le monde aurait commencé à compter les jours jusqu’à mon retour. Partager chaque étape de son parcours signifie aussi devoir expliquer le moindre petit changement. Ceux qui souhaitent communiquer ont parfaitement le droit de le faire, mais nous n’avons pas le droit de tout savoir » a déclaré Roddick.
Une prise de position qui rappelle que, malgré leur immense popularité, les joueurs restent libres de préserver une part de leur vie privée, notamment lorsqu’il s’agit de leur santé.
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 08:08