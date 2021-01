Après avoir encensé Roger Federer estimant qu’il a été le joueur le plus complet de la planète lors de son apogée, Andy Roddick a également tenu à rendre hommage à Novak Djokovic à propos de ses prestations sur gazon et particulièrement à Wimbledon. Selon l’Américain, le numéro 1 mondial est sous-estimé et ne doit pas être seulement considéré comme un joueur de dur.

« Nous aimons classer Rafa comme le gars de la terre battue, Novak comme le gars de la surface dure et Roger comme le roi de Wimbledon. Mais Novak a en fait remporté cinq titres à Wimbledon depuis 2011. Il a été de loin le joueur le plus dominant de la décennie à Wimbledon et on n’en parle pas assez. Deux de ses plus grands adversaires à Wimbledon pendant cette période – Andy Murray et Roger Federer – ne sont peut-être pas dans leur meilleure forme, donc je pense que Novak Djokovic est le favori évident pour le prochain Wimbledon. »