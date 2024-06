Déjà incer­tain pour Wimbledon après avoir contracté une bles­sure au ménisque, Novak Djokovic fera de son mieux pour être à Paris cet été, et remporter sa première médaille d’or aux Jeux Olympiques.

Pour Andy Roddick, le Serbe peut espérer atteindre son objectif, à condi­tion qu’il soit à 100%. Dans son podcast « Serve with Andy Roddick », l’an­cien numéro un mondial rappelle l’im­por­tance du jeu de jambes du « Djoker » dans son assise défensive.

« En ce qui concerne la bles­sure de Djokovic, il ne s’agit pas seule­ment de sa condi­tion physique, mais aussi du fait qu’il doit s’en­traîner et être à 100 % physi­que­ment. Novak Djokovic a abso­lu­ment besoin de ses jambes au meilleur de leur forme, elles sont cruciales pour son jeu et ses capa­cités défen­sives. Djokovic est le meilleur défen­seur de l’his­toire du tennis et pour défendre, il doit abso­lu­ment compter sur ses jambes, c’est pour­quoi il doit être au meilleur de sa forme. »