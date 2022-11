L’ATP a annoncé une augmen­ta­tion consé­quente du prize money à tous les niveaux en 2023, notam­ment sur le circuit Challenger. Andy Roddick a salué cette nouvelle sur Tennis Channel.

« Maintenant, les gars du Challenger peuvent se permettre de pour­suivre leur rêve un peu plus sans avoir à jouer la semaine suivante. ‘Je peux me payer des hôtels ? Est‐ce que je peux me permettre de voyager ? Puis‐je vrai­ment plani­fier mon emploi du temps en fonc­tion de mes besoins ? Puis‐je me permettre de prendre l’avion pour aller jouer sur les surfaces qui conviennent à mon jeu ?’. Ce sont toutes des ques­tions impor­tantes lorsque vous êtes le 150e joueur mondial, et c’est proba­ble­ment ce qui me rend le plus heureux en tant que passionné de tennis », s’est réjoui l’Américain.

Le tennis se porte bien !