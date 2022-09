Après avoir fait preuve de beau­coup d’hu­mour pour rendre hommage à sa manière à Roger Federer suite à la fin de sa carrière défi­ni­tive, l’an­cien numéro 1 mondial, sur le plateau de Tennis Channel, s’est cette fois montré plus sérieux pour analyser en quelque sorte la rela­tion très forte qu’il existe entre Nadal et Federer et plus globa­le­ment entre Nadal, Federer et Djokovic.

« Oui, la rela­tion, sur le plan personnel, entre Rafa et Roger, est certai­ne­ment quelque chose que Martina (Navratilova) peut comprendre. Martina et Chrissy (Evert) ont presque inventé cette dyna­mique et je pense que Roger et Rafa ont, avec beau­coup d’amour, repris le flam­beau. Roger veut être sur le terrain avec les gens qu’il a affrontés. Il a rendu Novak meilleur, Novak a rendu Rafa meilleur, Rafa a rendu Roger meilleur. Ils se sont rendus mutuel­le­ment plus complets. C’est dans des moments comme celui‐ci que l’on peut prendre du recul, avoir une vue d’en­semble et réaliser que nous sommes une famille à un certain niveau dans ce petit monde bizarre du tennis et de ce circuit. »