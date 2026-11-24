L’ancien numéro un mondial s’est surtout attardé sur ce qui constitue, selon lui, l’une des clés de la victoire de l’Espagnol : sa capacité à parfaitement lire et retourner le service du géant allemand, Alexander Zverev.
Selon l’Américain, cette faculté lui rappelle l’époque où il devait servir face au maestro suisse, Roger Federer, qui, contrairement à beaucoup de ses adversaires, parvenait régulièrement à neutraliser son service en se contentant de bloquer la balle, sans nécessairement chercher le coup gagnant.
« Ce que fait Carlos est d’un autre monde. Dans ce domaine, c’est un génie. Il possède une capacité de réaction et une qualité de main comparables à celles de Federer lorsqu’il retournait mes services. Avec une balle courte très compliquée à négocier, il me faisait hésiter à monter ou non au filet et me privait ainsi de mon avantage », a déclaré l’ancien numéro un mondial dans une analyse technico‐tactique particulièrement intéressante, qui témoigne une nouvelle fois de l’immense talent de Carlos Alcaraz.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 11:06