L’ancien numéro un mondial s’est surtout attardé sur ce qui constitue, selon lui, l’une des clés de la victoire de l’Espagnol : sa capa­cité à parfai­te­ment lire et retourner le service du géant alle­mand, Alexander Zverev.

Selon l’Américain, cette faculté lui rappelle l’époque où il devait servir face au maestro suisse, Roger Federer, qui, contrai­re­ment à beau­coup de ses adver­saires, parve­nait régu­liè­re­ment à neutra­liser son service en se conten­tant de bloquer la balle, sans néces­sai­re­ment cher­cher le coup gagnant.

Is Carlos Alcaraz the most versa­tile returner since Novak Djokovic ? 🎾



Alcaraz is taking a page straight out of the Djokovic and Roger Federer playbook‐ maste­ring the art of volume retur­ning. Want to hear the full break­down ? An all new episode of Served drops tomorrow !



Be sure… pic.twitter.com/AYw2y4ixXY — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) November 23, 2026

« Ce que fait Carlos est d’un autre monde. Dans ce domaine, c’est un génie. Il possède une capa­cité de réac­tion et une qualité de main compa­rables à celles de Federer lorsqu’il retour­nait mes services. Avec une balle courte très compli­quée à négo­cier, il me faisait hésiter à monter ou non au filet et me privait ainsi de mon avan­tage », a déclaré l’ancien numéro un mondial dans une analyse technico‐tactique parti­cu­liè­re­ment inté­res­sante, qui témoigne une nouvelle fois de l’immense talent de Carlos Alcaraz.