Lors de son intervention dans le live de Tennis Channel ce lundi, Andy Roddick est revenu sur l’idée d’un fond de soutien aux joueurs du circuit dans cette crise. Un fond dont le financement se base sur le classement. L’Américain, lui, préférerait une autre solution qui serait basée sur les gains dans les tournois du Grand Chelem : « Les meilleures idées sont plus fortes lorsqu’elles viennent des leaders de notre jeu. Novak, Rafa et Roger ont toujours fait ça. J’aimerais voir ce que représente les niveaux des Grands Chelems. Je pense qu’ils représentent 81 % des recettes du tennis, alors cela doit être pris en compte dans cette proposition. J’ai envoyé un message à Roger il y a quelques jours après l’avoir lu. C’est bien de se baser sur le classement, mais j’ai dit qu’il faudrait peut-être se pencher sur la liste des leaders en activité en matière de prize money. Et peut-être que ce serait une meilleure solution. Ainsi quelqu’un comme Murray paierait comme un joueur du Top 5. J’espère aussi qu’il y a une possibilité pour que les anciens joueurs s’impliquent aussi. »

Autrement dit, l’Américain serait prêt à s’investir aussi dans cette période. Alors le classement comme référence ou le prize money ? Le débat est lancé.