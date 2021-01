De passage sur Tennis Channel, l’ancien numéro 2 mondial Andy Roddick a été particulièrement bavard concernant le circuit ATP et ses acteurs. Après ses récentes sorties sur Roger Federer, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, l’Américain a évoqué la nouvelle génération et un Italien dont tout le monde parle, Jannik Sinner.

« Sinner peut créer de la vitesse et du rythme aussi bien en revers qu’en coup droit. Il a un pouvoir de vous mettre K.O des deux côtés avec la moitié du corps. Il me fait penser à Robin Soderling mais peut bouger légèrement mieux. Il l’est déjà mais il va devenir un gros, gros problème pour beaucoup de joueurs (…) Être aller au combat comme il l’a fait, en quarts de finale de Roland Garros, sur une surface lente en terre battue, et face à Rafael Nadal, cela veut déjà dire beaucoup. Le plus important pour moi, c’est qu’il gagne des matchs qu’il s’attend à gagner, c’est comme ça que tu fais une grande carrière », a déclaré un Andy Roddick bluffé par la maturité du jeune homme de 19 ans.