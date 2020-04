Consultant pour Tennis Channel, Andy Roddick a participé à un live ce lundi où il a abordé différents sujets. L’Américain a notamment donné son avis sur le débat de Novak Djokovic et la vaccination : « L’essentiel n’est pas de savoir s’il croit ou non à la vaccination, mais de savoir ce qui est le plus sûr pour remettre le tennis au premier plan sur la scène mondiale. Et ce sera grâce aux tests qui seront effectués et à la vaccination que l’on pourra revenir à la normale. »

L’ancien numéro 1 mondial s’interroge ensuite sur la position que devra adopter le Serbe si le vaccin devenait obligatoire pour participer à un Grand Chelem : « Je n’ai pas à être d’accord avec sa position. Novak l’a dit lui-même, il sait qu’il va devoir prendre une décision. Je suis curieux de voir à quel point ses convictions sont profondes et s’il ne veut pas participer à un Grand Chelem car il ne veut pas être vacciné. » Affaire à suivre donc…