Lors d’un live avec Jim Courier pour le compte de Tennis Channel, Andy Roddick a abordé le sujet des finances des joueurs victimes de cette crise. Pour l’Américain, la situation est assez claire : « Ce n’est pas un problème majeur pour les joueurs habitués du circuit, ceux qui sont sur le tour depuis un certain temps. Le souci existe plus pour ceux qui viennent d’y arriver ou qui allaient le faire. Il faut donc se concentrer sur eux. Après, pour résoudre le problème financier, il suffirait presque que l’on joue un seul tournoi du Grand Chelem et je pense que cela serait tenable pour tout le monde. »