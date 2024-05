Le tennis de haut niveau impose de voyager dans les quatre coins du monde. Les joueurs fréquentent des desti­na­tions exotiques où le mercure peut atteindre des sommets.

Suite à ses nombreuses années sur le circuit ATP, Andy Roddick a évoqué les diffé­rents cancers de la peau dont il a été la victime. Les expo­si­tions répé­tées aux rayons UV auraient pu avoir raison de lui.

Dans son podcast Serves with Andy Roddick, l’an­cien numéro un mondial est revenu sur l’im­por­tance de protéger la peau du soleil. Les indus­triels de l’écran solaire le remercient.

« J’ai souf­fert de diffé­rents types de cancer de la peau depuis que j’ai arrêté de jouer. On m’a retiré une tumeur épider­moïde de la lèvre, il y a proba­ble­ment cinq ou six ans, je n’en ai jamais parlé. Mettez de la crème solaire sur vos enfants, surtout s’ils jouent au tennis. Le problème ne se présen­tera pas lorsque l’enfant aura huit ans, mais il pour­rait se présenter lorsque cet enfant aura grandi et aura 38 ans. Des pâtu­rages plus verts à venir. J’ai pris l’ha­bi­tude de me faire contrôler à maintes reprises. Pour le moment, tout va bien », a déclaré l’Américain.