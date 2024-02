Alors qu’Andy Murray a récem­ment répondu à un jour­na­liste l’en­voyant à la retraite, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est souvenu dans son podcast de son agace­ment lors d’une confé­rence de presse où plusieurs médias l’avaient inter­rogé sur une possible fin de carrière de Roger Federer.

« Même si j’aime Roger, la dernière chose que je veux faire lors d’une confé­rence de presse, c’est de le défendre après qu’il ait ruiné ma vie pendant une décennie. En fait, on m’a posé trois ou quatre ques­tions d’af­filée du type : ‘que devrait faire Roger ? Il n’est plus que troi­sième mondial’. Je me suis emporté. Il y avait dix jour­na­listes présents et j’ai dit : ’30 % d’entre vous devraient partir tout de suite et ne plus jamais écrire d’ar­ticles’ », a raconté l’Américain, battu quatre fois par le Suisse en finale de Grand Chelem, dans des propos rapportés par Sportskeeda.