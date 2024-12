Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont rapportés par Relevo, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a fait plusieurs remarques concer­nant les matchs d’ex­hi­bi­tion de Carlos Alcaraz aux Etats‐Unis la semaine dernière face à Ben Shelton et Frances Tiafoe.

Et après avoir tenu à prévenir le joueur espa­gnol concer­nant d’éventuelles plaintes contre le calen­drier, l’Américain a évoqué la gentillesse d’Alcaraz qui pour­rait finir par le desservir au vu de sa notoriété.

« Je pense que Carlos est plei­ne­ment conscient de ce qu’il est aujourd’hui. C’est l’une des plus grandes stars du sport mondial. En ce moment, il est la célé­brité des célé­brités partout où il va. Je pense que les gens sont impa­tients de le voir. Et il est encore à un stade où il ne veut déce­voir personne. C’est une situa­tion diffi­cile mais il va devoir apprendre à dire non. Il n’y a que trois personnes, Federer, Nadal et Djokovic, qui ont connu ce niveau de célé­brité. Il y a chez lui un magné­tisme que tout le monde apprécie. Ce n’est pas souvent que l’on voit un tel niveau de célé­brité. Il était proba­ble­ment épuisé et voulait rentrer chez lui, mais il ne dit non à personne. Il doit être un peu plus égoïste. Je ne pense pas qu’il puisse être tout à la fois pour tout le monde »